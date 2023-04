Ancora vandali in azione nella scuola Bovio: diversi i danni

Per l'ennesima volta la scuola media Bovio è teatro di vandalismo: questa notte ignoti hanno scavalcato la recinzione e si sono introdotti indisturbati nella struttura creando danni e scompiglio. Nel dettaglio negli spogliatoi è stato messo tutto a soqquadro, molti delle arredi sono stati danneggiati e riversi sul pavimento. Una finestra è stata rotta. Danni che si aggiungono a quelli già arrecati non tanto tempo fa sul campo da gioco e le reti delle porte. L'amara scoperta è stata fatta dal custode questa mattina: dei responsabili non c'è traccia.