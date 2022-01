Anno nuovo, giunta comunale nuova? Assessori "sospesi" in vista di un probabile rimpasto

Anno nuovo, giunta comunale nuova? Non c'è l'ufficialità delle carte ma, in attesa delle comunicazioni scritte e firmate, l'ordine verbale tecnologico è partito dal sindaco nelle scorse ore: gli assessori sono "sospesi", l'invito sembra infatti quello di non prendere nuove iniziative, come a dire di non esporsi più pubblicamente, in attesa delle comunicazioni ufficiali che dovrebbero evidentemente arrivare nei prossimi giorni.Sembra dunque che si stia procedendo ad un rimpasto, ipotesi della quale si parlava già da qualche tempo, e che sarebbe ora in dirittura d'arrivo.Negli ultimi tempi anche in consiglio comunale si sono registrati profondi dissapori all'interno della maggioranza di centro sinistra al governo tranese, su argomenti che hanno visto coinvolto nella discussione fra assessori e consiglieri della stessa coalizione anche il Primo Cittadino, e poi ritiri di deleghe, assenze su importanti votazioni, elezioni provinciali dalle difficili analisi, e naturalmente qualche "maldipancia" sempre presente. Inoltre si sono registrati "riavvicinamenti" da parte di qualche gruppo dell'opposizione: insomma, assessori "sospesi" mentre si attende il rimpasto a brevissimo.