Annunciato il progetto del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani

"Carissime e Carissimi, come già comunicato nell'ultima Assemblea Diocesana, con profonda gratitudine al Signore, la nostra Chiesa diocesana ha ricevuto in dono l'intero complesso monastico delle Clarisse di San Giovanni sito in Trani, via Andria n. 157. La struttura, destinata a Centro Pastorale Diocesano, ospiterà gli uffici, i servizi pastorali e le consulte diocesane e sarà luogo di incontro e formazione per le parrocchie, le associazioni, i movimenti. In esso potranno trovare spazio le molteplici iniziative pastorali e formative della nostra Diocesi. In una parola sarà segno di una Chiesa che cammina insieme, vive la comunione e si apre alla missione. Per rendere pienamente operativo il Centro, si sono resi necessari interventi di adeguamento funzionale e di allestimento degli ambienti destinati all'accoglienza e alla formazione. A sostegno di questo impegno economico, vorremmo chiedere a tutti - parrocchie, associazioni, movimenti, confraternite, ogni realtà ecclesiale - un aiuto concreto: ogni contributo, anche piccolo, sarà segno di partecipazione e corresponsabilità in ordine alla realizzazione di questo strumento pastorale che appartiene a tutti ed è a servizio di tutti. Siamo certi della vostra generosità! Affidiamo alla protezione di Maria Madre della Chiesa e all'intercessione dei nostri Santi Patroni il progetto del nuovo Centro Pastorale. Con riconoscenza, salutiamo tutti fraternamente". Chi desidera contribuire potrà farlo mediante bonifico bancario intestato a: ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE - IBAN: IT91 W030 6909 6061 0000 0071 291 - Causale: "Contributo per il Centro Pastorale Diocesano"