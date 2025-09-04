Prefetto Silvana DAgostino
Prefetto Silvana DAgostino
Cronaca

Antimafia, interdetto un lido a Trani

La misura del Prefetto D'Agostino per rischio di condizionamento da clan locali

Trani - giovedì 4 settembre 2025 11.14 Comunicato Stampa
Due nuovi provvedimenti finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della criminalità organizzata nell'economia del territorio sono stati emanati dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino. Il primo consiste in un'informazione antimafia interdittiva nei confronti di un'attività di "gestione di stabilimenti balneari" e di "noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri, nonché di altri mezzi di trasporto terrestri" con sedi operative ad Andria (noleggio veicoli) ed a Trani (gestione stabilimento balneare con annesso bar-ristorante).

Il secondo provvedimento consiste invece in una misura di prevenzione collaborativa nei confronti di un'attività nel settore ricettivo di San Ferdinando di Puglia. Per quanto riguarda il provvedimento interdittivo, l'attività istruttoria, compiutamente valutata nel Gruppo Interforze Antimafia istituito in Prefettura, ha riscontrato elementi sistematici, non solo indiziari, per far ritenere sussistente il pericolo di condizionamenti ad opera di organizzazioni mafiose, tendenti ad influenzare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, in ragione della comprovata vicinanza con appartenenti a gruppi criminali operanti nel territorio di Andria ed in quello dei comuni limitrofi. Il provvedimento interdittivo antimafia è un provvedimento amministrativo cui deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione, costituendo una misura volta alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Per quanto concerne, invece, la misura di prevenzione collaborativa, l'attività svolta in sede di Gruppo Interforze Antimafia ha fatto emergere che la società in questione potesse soffrire del pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi. Il provvedimento amministrativo di prevenzione collaborativa è previsto dall'art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, per la durata di un anno, con la nomina di un esperto con funzione di supporto, in considerazione della valutazione favorevole circa la possibilità che l'azienda possa essere stabilmente bonificata. L'esperto nominato con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa è stato indicato, su richiesta del Prefetto, dal Presidente del Tribunale di Trani in una quaterna di nomi di professionisti iscritti all'albo, per aver dimostrato competenza ed imparzialità nello svolgimento di precedenti incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria.

La società colpita da tale provvedimento dovrà adottare efficacemente misure organizzative atte a rimuovere definitivamente, nonché a prevenire, eventuali ulteriori cause di agevolazione occasionale di infiltrazione/condizionamento da parte della criminalità organizzate e sarà soggetta anche ad un monitoraggio costante da parte del Gruppo Interforze Antimafia presso la Prefettura di Barletta Andria Trani.
  • Prefettura
Altri contenuti a tema
Piano Esodo Estivo 2025: la Prefettura di Barletta Andria Trani si prepara al grande traffico Attualità Piano Esodo Estivo 2025: la Prefettura di Barletta Andria Trani si prepara al grande traffico Riunione del Coordinamento Operativo Viabilità per fronteggiare le criticità. Previsti "bollini neri" a inizio agosto e controlli rafforzati, con un'attenzione particolare alla chiusura della SP141.
Comitato sicurezza attività intrattenimento e pubblico spettacolo, vertice in Prefettura BAT Comitato sicurezza attività intrattenimento e pubblico spettacolo, vertice in Prefettura BAT L’iniziativa scaturisce da apposite indicazioni ministeriali
Xylella a Bisceglie: in Prefettura per seguire l'evoluzione Attualità Xylella a Bisceglie: in Prefettura per seguire l'evoluzione Monitoraggio esteso e nuove misure di prevenzione
Ad Andria la cerimonia istituzionale per l'80° anniversario della Liberazione Attualità Ad Andria la cerimonia istituzionale per l'80° anniversario della Liberazione Anche un momento commemorativo in onore di Papa Francesco
Cabina di regia PNRR, ieri riunione in Prefettura a Barletta Territorio Cabina di regia PNRR, ieri riunione in Prefettura a Barletta Particolare attenzione a progetti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Giornata del Ricordo, a Trani la cerimonia istituzionale Attualità Giornata del Ricordo, a Trani la cerimonia istituzionale La celebrazione nell'auditorium dell'Itc Aldo Moro alla presenza delle cariche civili e militari
Vulnerabilità psichiche, ieri il tavolo tecnico in Prefettura Attualità Vulnerabilità psichiche, ieri il tavolo tecnico in Prefettura Definite la procedura e le linee operative da adottare per la presa in carico socio-sanitaria
Sicurezza degli operatori sanitari, il punto in Prefettura con Asl ed ordine dei medici Attualità Sicurezza degli operatori sanitari, il punto in Prefettura con Asl ed ordine dei medici Obiettivo prevenire qualsiasi episodio di tensione
Due ingegneri tranesi lanciano Ti Playlisto, la musica su misura che sfida gli algoritmi
4 settembre 2025 Due ingegneri tranesi lanciano Ti Playlisto, la musica su misura che sfida gli algoritmi
Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani
4 settembre 2025 Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani
"Aperti X Ferie ", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi
4 settembre 2025 "Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi
Tribunale, il tempo stringe
4 settembre 2025 Tribunale, il tempo stringe
Sapori di Puglia in festa a Trani
4 settembre 2025 Sapori di Puglia in festa a Trani
1
Articolo 97 lancia "Progetto Donna " a Trani
4 settembre 2025 Articolo 97 lancia "Progetto Donna" a Trani
Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato
3 settembre 2025 Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
3 settembre 2025 Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
1
Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
3 settembre 2025 Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
3 settembre 2025 Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.