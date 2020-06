Antiracket e antiusura, in Prefettura di Barletta la firma del protocollo

Si terrà oggi, mercoledì 17 giugno alle ore 11.00 presso la sede del Palazzo del Governo in Barletta, la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione nel territorio di Barletta Andria Trani. All'incontro parteciperà il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura Annapaola Porzio. Previsti, in apertura, i saluti introduttivi del Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante, del Presidente della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici onlus Mons. Alberto D'Urso e del Presidente della Commissione Regionale ABI Puglia Sabatino Maurice.Il Protocollo, grazie al quale si potranno snellire i tempi di accesso ai fondi speciali antiusura previsti dalla legge, sarà sottoscritto da Prefettura, Commissione Regionale Abi Puglia, Banche, Associazioni e Fondazioni Antiracket ed Antiusura del territorio e Confidi.