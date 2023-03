Antonio Ferrara affascina gli alunni della Baldassarre

Metti una serie di mattinate in Biblioteca Comunale nell'ambito di un evento didattico ormai collaudato come "L'incontro con l'autore", metti una scuola come la Baldassarre che tra l'attivismo del Dipartimento di Lettere ed una nuova biblioteca scolastica fa di tutto per promuovere la lettura tra i ragazzi, metti una libreria come Miranfù di Enzo Covelli che ha collaborato attivamente per l'organizzazione degli incontri ed infine metti lui, ovviamente, l'autore: Antonio Ferrrara.Nello spirito con cui si approccia ai ragazzi, parlando di due suoi testi, Pusher e Casa Lampedusa, appare più adolescente di loro. Un momento, suddiviso per classi ed in più tappe, per cui è stato stilato nei giorni scorsi un vero e proprio calendario, che si è sviluppato per l'intero anno scolastico, prima con l'acquisto dei testi (e la libreria Miranfú ha fornito anche delle copie gratuite per ragazzi particolarmente bisognosi), poi con la lettura in ore dedicate dai docenti d'italiano. Infine ecco gli incontri durante i quali i ragazzi delle classi seconde e terze hanno realizzato dei lavori grafici con cartelloni e locandine particolarmente significativi sui temi trattati dai testi letti: la droga ed una Napoli difficile per gli adolescenti in Pusher, il delicato ed attuale tema degli sbarchi e dei migranti e della loro integrazione in Casa Lampedusa. Gli alunni della Baldassarre, guidati dai rispettivi docenti d'italiano, hanno preparato delle domande a Ferrara il quale ha risposto con la consueta disponibilità e brillantezza, accompagnate da una buona dose d'istrionismo carismatico che coi ragazzi funziona sempre.La responsabile del Dipartimento di Lettere della scuola Baldassarre, prof. Marta Ventura, ed il preside, dott. Marco Galiano che non ha rinunciato ad unirsi ai ragazzi ed ai docenti, si sono detti soddisfatti per la buona riuscita dell'evento che, oltre ad avvicinare i ragazzi alla lettura (obiettivo minimo), è riuscito ad interessarli ed affascinarli su temi scottanti e di stretta attualità.