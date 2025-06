Antonio Galante entra nella Commissione Cultura del Comune di Arconate

Un altro importante traguardo si aggiunge al già ricco curriculum di Antonio Galante, artista pluripremiato e figura di spicco del panorama culturale tranese e nazionale. Galante è stato nominato ufficialmente membro della Commissione Cultura del Comune di Arconate (MI), conferma della stima e del riconoscimento che da tempo riceve anche oltre i confini pugliesi.



Presidente dell'associazione culturale "Lacarvella", Galante è conosciuto per il suo impegno costante nella promozione dell'arte, del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. La sua nomina ad Arconate rappresenta non solo un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per l'intera città di Trani, che vede uno dei suoi cittadini più attivi e talentuosi portare il proprio contributo culturale anche in contesti istituzionali di rilievo.



La Commissione Cultura di Arconate, organismo consultivo dedicato alla promozione e valorizzazione delle attività culturali, potrà così contare sull'esperienza e la sensibilità artistica di Galante, che si è sempre distinto per una visione inclusiva, innovativa e profondamente radicata nei valori della bellezza e della partecipazione.



Trani applaude a questo nuovo riconoscimento, certa che Antonio Galante saprà farsi portavoce, anche ad Arconate, della forza creativa e del fermento culturale della sua terra.