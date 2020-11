Aperto dopo le 18, disposta chiusura per un bar sul lungomare di Trani

Continuano incessanti i controlli per il contenimento della diffusione del Covid-19-Su disposizione della Prefettura Bat è stato notificato un provvedimento di chiusura a danno di un bar sul lungomare Cristoforo Colombo perché aperto dopo le ore 18, ossia oltre l'orario previsto con le nuove restrizioni. Il locale rimarrà chiuso per cinque giorni per il mancato rispetto delle disposizioni ministeriali.