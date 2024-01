Applausi, emozioni, risate: un palco straordinario apre il 2024 nel Festival dei Dialetti

Iniziare un nuovo anno scoprendo nella terra di Puglia pregevoli gemme di Cultura dialettale:questo il compito che l'Associazione culturale "L'EBANISTA" presieduta dal poeta Giuseppe Laurora, e l'Associazione TEATRO MIMESIS" presieduta dal regista Marco Pilone, e, con il Direttore Artistico Nicola Ambrosino, ha ripreso a portare in scena, in uno spazio teatrale sempre gremito.Il 2024 non poteva iniziare meglio insieme a quattro talenti della Cultura dialettale.Gerardo Strippoli: un Autore e promotore culturale, che in dialetto coratino ha aperto la serata con fine umorismo, trascinando gli spettatori ad attribuirgli applausi a scena aperta. Un bagaglio poetico di notevole spessore anche quando la letteratura dialettale diventava seria e profonda.Non da meno Vincenzo Camporeale, da Giovinazzo, faceva vibrare le corde del cuore, ma nello stesso tempo, con un successivo comportamento, poneva al pubblico una domanda: "Dove vanno a finire i personaggi del Presepe dopo le feste?" I fortunati spettatori lo hanno inteso e applaudito.Terzo ospite di tutto rispetto arrivava al microfono con Rosalba Fantastico di Kastron e la musicalità del suo dialetto di Salice Salentino. Versi di tradizione, di antica cultura letteraria. Un caleidoscopio di analisi introspettive ma anche di allegra satira politica. Un'autentica e preziosa gemma artistica letteraria.E infine arrivava lui...e cadeva il Teatro. Peter Pan...ma per tutti Francesco Paolo Lepore, da Bari. Autentico affabulatore, capace con la sua Arte oratoria, le sue doti attoriali e la sua sapienza e allegria, catturava l'attenzione dei presenti, che non lesinavano negli applausi.Ancora! Ancora! Ancora! Questi gli inviti rivolti agli Autori che arrivavano dalla platea e all'eccellente conduttore Giuseppe Curci...che arrivavano dalla platea!Un Festival dei Dialetti e delle Lingue locali che meglio non poteva iniziare per questo 2024 ancora pieno di ospiti e sorprese a venire.Prenotate già da ora! Non ve ne pentirete.