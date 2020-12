Approvata in Giunta una proposta di partenariato pubblico privato per i parcheggi in Città

Approvata in Giunta una proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione in concessione di un sistema integrato della sosta per risolvere definitivamente uno dei principali problemi della città. Fermo restando - dice il Sindaco dalla sua pagina FB - che andrà fatta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore, è stata selezionata la proposta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Quick No Problem Parking e Società SI.GE.A. s.r.l. La scelta è caduta sul consorzio suddetto poichè ha presentato un progetto in linea con i desiderata e le linee dell'AmministrazioneSi prevede, tra le altre cose, la realizzazione di alcuni parcheggi a raso (ad esempio capannone Ruggia o via dei Finanzieri) e soprattutto il completamento del parcheggio interrato della Stazione per un totale di offerta di posti auto molto vicina alle quattromila unità.. Ulteriori passi saranno fatti velocemente, aggiunge Bottaro, anche approfittando del momento della pandemia , per essere pronti nel momento in cui Trani tornerà a essere città aperta ai turisti e ai visitatori .