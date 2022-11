Approvazione delibera sottopasso via de Robertis, Pd: «Un'occasione persa per il centrodestra»

«Nei giorni scorsi sono apparsi sulla stampa alcuni commenti sulla delibera di approvazione del progetto del sottopasso di via De Robertis. Noi crediamo che, nel corso della seduta dell'ultimo Consiglio comunale, il centrodestra abbia perso una grande occasione di poter contribuire col proprio voto all'approvazione di un progetto di portata storica, come è quello del sottopasso di via De Robertis.Su questo provvedimento, di grande impatto, non solo per il quartiere ma per tutta la città, il centrodestra si è messo sulle barricate accampando motivazioni del tutto poco coerenti se si pensa che il progetto di RFI, su cui il Consiglio si è espresso, è identico come soluzione (unica corsia) a quello elaborato allorquando, a dicembre del 2013, l'Amministrazione di centrodestra, a fronte anche di reiterati pareri della Soprintendenza, approvò il progetto definitivo per la riorganizzazione dei sottoservizi lungo Via De Robertis e Via Togliatti. Oggi raccontano l'esatto contrario, ma la storia amministrativa cittadina dice altro: le carte sono a disposizione di tutti per rendersi conto di quanto le critiche odierne siano solo strumentali.Si continuano a raccontare cose non vere ai cittadini, ma le bugie hanno sempre le gambe corte. Il centrodestra dovrebbe fare un esame di coscienza: ripensare alle politiche urbane del passato, ai finanziamenti persi, come ad esempio quello del Contratto di Quartiere, che abbiamo recuperato. Di contro, questa Amministrazione, in continuità con quella che ha ben governato dal 2015, sta cesellando provvedimenti di grande qualità che cambieranno radicalmente ed in meglio la fisionomia della città, provvedimenti grazie ai quali l'integrazione del verde urbano, la mobilità sostenibile, il recupero della costa e la ricucitura e la riqualificazione dei quartieri sarà nettamente percepita agli occhi di una comunità che non ha ancora colto il frutto di un lavoro costante, quotidiano, che parte da lontano».