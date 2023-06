Apre a Roma la nuova sede di Basketball Store

Si apre un nuovo capitolo per lo storico negozio Basketball Store di Trani, specializzato in articoli per il mondo cestistico, che inaugura la sua nuova sede nella capitale. Parliamo di un negozio autentico, che affonda le proprie radici in una piccola cittadina pugliese, Trani, dove ben presto si è trasformato in un simbolo per tutti gli amanti della pallacanestro. Oggi Basketball Store va alla conquista della capitale, inaugurando la sua nuovissima sede a Roma, per soddisfare una platea sempre più ampia.Lo store vanta da sempre i migliori marchi del mondo del basket, da quelli storicamente più affermati alle novità sorprendenti, per andare incontro al cliente in ogni sua richiesta ed esigenza. Basketball Store non conosce confini, approdando con fierezza sui parquet e sulle strade di tutto il mondo, con vendite a livelli nazionali e internazionali anche attraverso il suo store online www.basketballstore.net II nuovo negozio si sviluppa su due livelli, dedicati rispettivamente a calzature performance e ad abbigliamento e accessori, e sfoggia arredi impattanti che riprendono il filo del negozio tranese, con gli iconici colori arancio e nero che rendono omaggio al mondo della palla a spicchi e dello street style. A partire dalle 16.00 di sabato 10 giugno, in via Padre Angelo Paoli, 68-70-72, avrà inizio una nuova avventura, che accoglierà chiunque voglia scoprire questo nuovo landmark cestistico.