Arriva nelle librerie l'ultimo libro dell'avvocato Tommaso di Gioia

Il volume, unica produzione letteraria aggiornata in materia nel panorama nazionale, illustra la normativa vigente inerente la delicata attività della distribuzione dei farmaci con richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, penale ed amministrativa.

Vengono analizzate nel loro specifico contenuto tutte le disposizioni europee e nazionali, gli atti del Ministero della Salute e dell'AIFA, le circolari, il Testo Condiviso. Tommaso di Gioia affronta le problematiche più controverse come quelle relative all'obbligo di servizio pubblico ed alla relativa dotazione minima di medicinali, al tracciamento, al sistema sanzionatorio, al parallel trade, alla carenza ed all'indisponibilità dei farmaci nelle farmacie, all'applicazione delle linee guida, alle ispezioni, accompagnando l'analisi con gli orientamenti della giurisprudenza.

Il volume, per il suo taglio pratico, è un importante strumento operativo per i distributori farmaceutici e per le Amministrazioni titolari del potere di vigilanza.

Tommaso di Gioia, avvocato amministrativista patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori, ha ricoperto incarichi di docenza universitari e per il Corso di Alta Formazione in diritto sanitario. Ha presieduto il Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari ed attualmente è responsabile del settore Diritto Amministrativo per la Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Presidente del Centro Studi di Diritto Amministrativo ed Europeo, svolge un'intensa attività convegnistica. I suoi articoli in materia farmaceutica sono stati pubblicati dalle riviste di settore.

Sarà presentato domani, venerdì 16 giugno a Bari, presso la libreria Feltrinelli, via Melo 119, alle ore 18,30 l'ultimo lavoro del prof. avv. Tommaso di Gioia, iscritto alla Camera amministrativa di Bari: "La distribuzione intermedia dei farmaci" della Pacini Giuridica, con l'evoluzione normativa ed il commento annotato con la giurisprudenza, del decreto legislativo n. 216/06.