Arrivano i Maneskin, cresce l'attesa sul lungomare di Trani

Cresce l'attesa per l'arrivo dei Maneskin, che raggiungeranno fra qualche minuto Trani, dove soggiorneranno nello splendido residence di Villa Ascosa di fronte al Monastero di S. Maria di Colonna.I magnifici 4, reduci dal successo di ieri sera sul palco internazionale di Torino, ed in vista della loro partecipazione all'evento della maison Gucci domani a Castel del Monte (dove si esibiranno nel party after sfilata), hanno scelto Trani per il loro pur breve soggiorno. E dalle prime ore di questo pomeriggio decine e decine di fans provenienti da ogni dove si sta assiepando lungo le transenne che perimetrano la zona, sperando di poter vedere da vicino e salutare Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.