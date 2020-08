È arrivato il pulmino a Con.Te.Sto. Ma lasciamo i ragazzi disabili fuori dal Consiglio comunale

Alla presenza di Fabrizio Ferrante referente di Trani Autism friendly, della consigliera comunale Irene Cornacchia, di Cataldo de Luca, al presidente dell'Associazione Raffaella Caifasso ed ai soci, è stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo pulmino di Con.Te.Sto OdV. I componenti dell'associazione rivolgono il loro grazie a tutti i donatori che hanno creduto nel progetto volto all'inclusione sociale e alla valorizzazione dei ragazzi "speciali", protagonisti di questa realtà.Un nuovo strumento, il pulmino che contribuirà a fornire un servizio migliore a ragazzi stessi. Un ringraziamento particolare viene rivolto ai Supermercati DOK, Lenzi Egisto, Acc.Mer., Manifattura Pri.Ma.Tex, Gens Nova, e ad un Donatore Anonimo, oltre all' officina di Serio per la consulenza e la serietà dimostrate nella fase di acquisto del mezzo.Ps: Spiace rilevare e dover parlare di battibecchi nell'ultimo Consiglio comunale, per cui sono stati tirati in ballo, in una polemica che nulla aveva a che fare con loro, i bambini disabili. Stigmatizziamo con forza l'accaduto e chiediamo ai consiglieri, visto che questo Consiglio ha concluso le sue funzioni, in futuro, di evitare ogni tipo di riferimento fuori contesto, anche solo evocando i ragazzi disabili, per scambi di battute o polemiche che, lo ripetiamo, nulla hanno a che fare con loro.