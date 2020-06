Arte e caffè: esposizione di 40 dipinti in corso Alcide De Gasperi

Negli ultimi mesi si era pensato di far approdare l'arte nella quotidianità di ognuno di noi anche dinanzi a una semplice tazzina di caffè, ma soprattutto di renderla fruibile e gratuita per tutti. L'obiettivo di questo nostro progetto, come più volte ribadito da Domenico Corraro, è quello di valorizzare il territorio locale tranese partendo proprio dalle piccole attività commerciali, centro pulsante della nostra città, rendendole così partecipi di un progetto socio – culturale e artistico.Questa ulteriore iniziativa è finalizzata a lanciare un messaggio affinché, così come avviene in tanti centri storici di comuni della Puglia, soprattutto quelli a vocazione turistica, anche a Trani si possa attuare una scelta che renda più allettante e affascinante la frequentazione della nostra città. Un progetto, questo, promosso da Giuseppe Soldano, Vincenzo Posa e Domenico Corraro, il quale vuole portare, come sopracitato, le opere d'arte tra la gente.I clienti abituali ed occasionali, continua Giuseppe Soldano, potranno consumare la propria ordinazione ammirando le opere d'arte esposte. Questa volta, dice Giuseppe Soldano, abbiamo voluto rendere ancor più innovativa questa nostra idea, regalando una esplosione di colori che stupirà ancora una volta la nostra clientela e catturerà l'attenzione dei passanti, i quali potranno ammirare le opere sia dall'esterno che all'interno del Pantheon.I 40 dipinti in esposizione rappresentano vari stili: surrealismo, astrattismo ed impressionismo ed eseguiti da: Angela Pansini, Vincenzo Posa, Marianna Schiaroli, Franco Gianone. La mostra si terrà sabato 27 e domenica 28 presso il Bar Pantheon in C.so Alcide De Gasperi 28 a Trani.