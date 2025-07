Asl Bat, anestesista torna in libertà: revocati i domiciliari

È tornato in libertà Sante Alessandro Baccaro, 51 anni, anestesista in servizio presso l'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, che nei giorni scorsi era finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su presunti episodi di assenteismo.La giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che, pur rimanendo invariato il quadro indiziario a suo carico, siano venute meno le esigenze cautelari che avevano motivato la misura restrittiva. Secondo quanto emerso dalle attività investigative condotte dalla polizia, il medico avrebbe in diverse occasioni attestato la propria presenza in servizio per poi allontanarsi, soprattutto nei turni pomeridiani e notturni. Al momento dell'esecuzione della misura, sarebbe stato trovato nella propria abitazione, pur risultando in turno.Nel corso delle indagini, il professionista avrebbe manifestato consapevolezza rispetto alla vicenda e si sarebbe dichiarato disponibile a risarcire l'eventuale danno patrimoniale arrecato. L'inchiesta, coordinata dalla Procura, resta aperta per ulteriori accertamenti.