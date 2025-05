Asl Bat protagonista alla Trani Triathlon: prevenzione e salute al centro dell'evento sportivo

Buona la prima! La partecipazione della ASL Bt al Triathlon di Trani è stata un successo: in molti hanno approfittato della presenza dei servizi sanitari per avere informazioni sugli screening, fare controlli e partecipare allo screening per l'epatite C.Ricorda: se sei dato tra il primo 1969 e il 1989 puoi aderire allo screening dell'epatite C in farmacia, presso i laboratori analisi pubblici in occasione del prelievo di sangue o presso i servizi di igieneRispondi alla lettera di invito per partecipare agli screening oncologici: potrai essere contattato dal numero 080.244.29.01Per saperne di più: https://www.sanita.puglia.it/screening.