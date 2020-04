Asl Bt, fino al 13 aprile garantiti solo ricoveri e prestazioni urgenti

La Asl Bt proroga la sospensione di tutte le attività fino al 13 aprile, garantendo comunque i ricoveri e le prestazioni sanitarie urgenti e non differibili. Restano chiusi i Cup (Centri Unici di Prenotazione) e sono invariate le modalità di accesso limitato alle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali di assistenza e cura. Sono attivi tutti i servizi on line di prenotazione (garantite solo per prestazioni codici U e B), disdetta e pagamento ticket, scelta e revoca del medico, visione del diario vaccinale.La proroga delle sospensioni è stata disposta dal Dipartimento della Salute della Regione Puglia sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio del primo aprile. Le attività sospese e garantite sono elencate nella sezione dedicata al Coronavirus Portale della Salute della Regione Puglia su http://rpu.gl/oWSgg.