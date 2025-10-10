Asl Bt, "Giornata della Vista" , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea

La prevenzione è l'arma più potente per la tutela della vista, un bene prezioso in ogni fase della vita. In occasione della, il territorio ha risposto con una partecipazione straordinaria a un'importante iniziativa di screening focalizzata sulla diagnosi precoce delle maculopatie. Presso l'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, diretto dalla dott.ssal'equipe dell'Unità di Oculistica Day Service Bisceglie-Trani, guidata dal dott.ha accolto oltre 200 pazienti, provenienti da tutto il territorio, molti da Trani, effettuando esami all'avanguardia per contrastare una delle principali cause di cecità e ribadendo l'importanza dei controlli periodici. Quest'anno la giornata di screening ha interessato per tutta la Asl Bt – presente la Commissaria straordinaria dott.ssaGli esami clinici, hanno riguardato in particolare la prevenzione delle maculopatie. Nel più vasto programma voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus), sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, questa ricorrenza intende sempre più richiamare l'attenzione di istituzioni e cittadini sull'importanza di tutelare, in ogni fase della vita, la vista ricordando l'importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità.La maculopatia, è bene ricordarlo, è una patologia che colpisce la macula, zona dell'occhio deputata alla visione. Tra i sintomi principali la visione centrale distorta e sfocata. L'esame angio oct consiste in una procedura non invasiva che permette di studiare gli strati della retina e i vasi retinici senza far prendere al paziente nessun accesso vascolare. Pur essendo progressiva ed irreversibile, la moderna medicina permette oggi di rallentarne o addirittura bloccarne il decorso, se individuata per tempo. Da qui l'importanza di una diagnosi precoce. La maculopatia essudativa, che colpisce un' ampia fascia della popolazione, può essere trattata tranquillamente in sala operatoria con la terapia intravitreale.