Cup Trani
Cup Trani
Sanità

Piano di recupero delle liste di attesa: prestazioni serali nelle radiologie

Coinvolti i presidi di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Trani

Trani - martedì 2 settembre 2025 18.44
Domani mercoledì 3 settembre alle ore 9 nella sala rossa del Polo Universitario dell'ospedale Dimiccoli di Barletta si terrà la conferenza stampa di presentazione del Piano di Recupero delle Liste di Attesa promosso dalla Asl Bt nelle radiologie di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Trani che prevede l'avvio di prestazioni aggiuntive serali.

Alla conferenza stampa partecipano:
  • Tiziana Dimatteo - Commissario straordinario Asl Bt
  • Alessandro Scelzi - Direttore Sanitario Asl Bt
  • Ivan Viggiano - Direttore Amministrativo Asl Bt
  • Pasquale Di Fazio - Direttore Dipartimento Immagini e Diagnostica.
  • Asl Bat
Altri contenuti a tema
Asl Bat, confermato un caso di West Nile: paziente ricoverata a Bisceglie, condizioni buone Asl Bat, confermato un caso di West Nile: paziente ricoverata a Bisceglie, condizioni buone L'azienda rassicura: nessun pericolo per la donna
Asl Bat, nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici Asl Bat, nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici Disciplinate le modalità di erogazione dei contributi
Un campione nello sport, un eroe nella vita: il grande gesto di Fiorenzo Straniero Un campione nello sport, un eroe nella vita: il grande gesto di Fiorenzo Straniero Il mondo del calcio tranese piange la sua scomparsa, ma celebra la sua scelta di donare gli organi
Asl Bat, operazione al femore riuscita per una donna ultracentenaria Asl Bat, operazione al femore riuscita per una donna ultracentenaria L'intervento eseguito presso il reparto di Ortopedia al Dimiccoli di Barletta
Mobilità sanità Puglia: via alle manifestazioni d'interesse per personale a tempo indeterminato Mobilità sanità Puglia: via alle manifestazioni d'interesse per personale a tempo indeterminato Domande esclusivamente online entro le ore 18:00 del 21 luglio
Oikos e Codacons (Trani): chiedono che la radiologia sia aperta la sera e nel weekend per abbattere le liste d'attesa Oikos e Codacons (Trani): chiedono che la radiologia sia aperta la sera e nel weekend per abbattere le liste d'attesa Una proposta innovativa dal PTA di Trani per esami diagnostici h24, ispirata dal modello ASL Bari, con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute e ottimizzare le risorse
Consultorio Asl Bat, l'11 luglio incontro rivolto alle future mamme Consultorio Asl Bat, l'11 luglio incontro rivolto alle future mamme Intervengono i dottori Giuseppe Labianca e Riccardo Ferro
Asl Bat, anestesista torna in libertà: revocati i domiciliari Asl Bat, anestesista torna in libertà: revocati i domiciliari Il professionista era stato coinvolto in un'indagine per presunto assenteismo all'ospedale di Bisceglie
Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»
2 settembre 2025 Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»
Cantiere RFI di "via Togliatti " a Trani: segnalato vs. sistemato
2 settembre 2025 Cantiere RFI di "via Togliatti" a Trani: segnalato vs. sistemato
Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione
2 settembre 2025 Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione
Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
2 settembre 2025 Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
Nuova Segnaletica sul Lungomare di Trani: Divieti di Sosta e Transito il 4 e 5 Settembre
2 settembre 2025 Nuova Segnaletica sul Lungomare di Trani: Divieti di Sosta e Transito il 4 e 5 Settembre
Diocesi di Trani, inizia il nuovo corso: l'Arcivescovo ha ufficializzato le nomine
2 settembre 2025 Diocesi di Trani, inizia il nuovo corso: l'Arcivescovo ha ufficializzato le nomine
L’eleganza pianistica di Pasquale Iannone al Castello Svevo di Trani
1 settembre 2025 L’eleganza pianistica di Pasquale Iannone al Castello Svevo di Trani
Ronaldinho sceglie Trani per un soggiorno di relax e tranquillità
1 settembre 2025 Ronaldinho sceglie Trani per un soggiorno di relax e tranquillità
Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie
1 settembre 2025 Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie
Asl Bat, confermato un caso di West Nile: paziente ricoverata a Bisceglie, condizioni buone
1 settembre 2025 Asl Bat, confermato un caso di West Nile: paziente ricoverata a Bisceglie, condizioni buone
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.