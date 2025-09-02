Sanità
Piano di recupero delle liste di attesa: prestazioni serali nelle radiologie
Coinvolti i presidi di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Trani
Trani - martedì 2 settembre 2025 18.44
Domani mercoledì 3 settembre alle ore 9 nella sala rossa del Polo Universitario dell'ospedale Dimiccoli di Barletta si terrà la conferenza stampa di presentazione del Piano di Recupero delle Liste di Attesa promosso dalla Asl Bt nelle radiologie di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Trani che prevede l'avvio di prestazioni aggiuntive serali.
Alla conferenza stampa partecipano:
- Tiziana Dimatteo - Commissario straordinario Asl Bt
- Alessandro Scelzi - Direttore Sanitario Asl Bt
- Ivan Viggiano - Direttore Amministrativo Asl Bt
- Pasquale Di Fazio - Direttore Dipartimento Immagini e Diagnostica.