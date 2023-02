Assoluzioni Sistema Trani, Lima: «Chi risarcirà ora quella classe politica rimasta sempre dalla stessa parte?»

«Otto anni, una amministrazione spazzata via, una classe politica spazzata via ed una parte politica che ha dovuto affrontare delle elezioni amministrative con il vento avverso, ed in buona parte, condizionate da quelle vicende giudiziarie. In 8 anni la geografia politica è cambiata. Dopo le assoluzioni di oggi chi risarcirà politicamente questa parte politica e tutti quelli rimasti sempre dalla stessa parte?»: A chiederselo è il dott. Raimondo Lima, membro della Direzione nazionale Fratelli d'Italia e Commissario FDI Trani a commento delle sentenze di assoluzione dell'ex sindaco Riserbato e l'ex vicesindaco Di Marzio.