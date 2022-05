Assunzione di quattro operai in Amet, preselettive il 18 maggio all'auditorium San Magno

In riferimento alla "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 4 operai addetti alla rete elettrica livello B2 del CCNL settore elettrico", si rende noto che con comunicazione della Commissione nominata in data 26/01/2022, Prot. n. AD/357 sul sito www.ametspa.it, secondo l'art. 7 dell'avviso di selezione pubblica, le prove preselettive si svolgeranno il giorno 18 maggio p.v. alle ore 11.00 presso l'Auditorium della Parrocchia di San Magno, sita in Trani alla via Giuseppe Di Vagno n. 1.A valle delle preselezioni ogni singolo candidato potrà consultare gli esiti del proprio elaborato su apposita piattaforma.