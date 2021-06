È attivo il servizio di segnalazione per la presenza di blatte. L'iniziativa è del Comune di Trani, Asl Bt, Amiu e Acquedotto pugliese. Come inviare la segnalazione? Ci si può rivolgere al numero verde di Amiu 800665155, da lunedì al sabato dalle 8 alle 15, oppure al numero verde di Acquedotto pugliese 800735735.Il coinvolgimento sia di Amiu, sia di Aqp, è legato al fatto che le blatte possono trovarsi nella fogna bianca, ed allora la competenza è di Amiu, o in quella nera, ed in quel caso la presa in carico è di Acquedotto pugliese. Non è però possibile chiedere alle due aziende interventi su aree private.