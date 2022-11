Attualità e prospettive della terapia medica del carcinoma mammario, se ne parla oggi a Trani

Oggi, venerdì 18 novembre, si terrà a Trani, a partire dalle ore 09:00 presso la sala conferenze di Palazzo San Giorgio, un seminario dal titolo "Attualità e prospettive della terapia medica del carcinoma mammario", a cura del dott. Gennaro Gadaleta, direttore dell'Unità Operativa di Oncologia del Dimiccoli di Barletta.L'obiettivo del Congresso, attraverso relazioni sulla migliore pratica clinica e letture sulle prospettive terapeutiche future, è quello di analizzare l'attualità e le prospettive della terapia medica del carcinoma mammario in considerazione delle più recenti evidenze presentate ad ASCO, ESMO ed AIOM.La terapia medica del carcinoma mammario, nell'ambito dell'ormai consolidato approccio multidisciplinare, rimane un settore dell'oncologia in continuo sviluppo. Negli ultimi anni numerosi farmaci sono stati in grado di migliorare gli outcome più importanti di questa neoplasia, altri attendono l'immissione in commercio mentre altri sono ancora in fase di sperimentazione clinica. La terapia neoadiuvante, basata anche sulle caratteristiche biologiche della malattia, la terapia adiuvante che deve confrontarsi con i profili di espressione genica, il trattamento della malattia metastatica con la terapia antiHER2 e gli inibitori delle cicline rappresentano i traguardi più importanti. La terapia di supporto rimane fondamentale, non solo utilizzata precocemente nella prevenzione e nella tossicità dei suddetti trattamenti, ma anche nel garantire una buona qualità di vita nella fase terminale.Cinque le sessioni di lavoro previste durante la giornata, avvio alle ore 9.00 con i saluti di apertura del seminario affidati alla Direttrice Generale Asl Bt Tiziana Dimatteo, al Direttore Sanitario Asl Bt Alessandro Scelzi, al presidente dell'Ordine dei Medici Bt Benedetto Delvecchio, al Coordinatore Operativo Regionale ROP Giammarco Surico ed al Presidente AIOM Saverio Cinieri.