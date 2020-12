Auser Trani, tombolata online per iniziare in compagnia il 2021

"Nonostante il Coronavirus ci abbia tenuti distanti fisicamente, l'emergenza sanitaria non ha bloccato le iniziative di volontariato a sostegno degli anziani". A dirlo è il presidente di Auser insieme Trani, Vincenzo Topputo, che annuncia il primo evento del nuovo anno."Quest'anno per i motivi che tutti conosciamo non sarà possibile organizzare la classica tombolata in presenza. Per questo abbiamo pensato di organizzarne una on-line il 2 gennaio alle ore 17:30 a cui possono parteciparvi tutti gratuitamente. Basta inviare un messaggio sulla pagina Facebook Auser Trani oppure al 346 33 57 392. Sarà questa l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo".Il 2020 che sta per concludersi ha visto l'Auser Trani in prima linea nelle due fasi dell'emergenza: "Le lezioni on line di smartphone, inglese, incontri tematici, l'assistenza telefonica, le presentazioni di libri e discussioni sulle serie tv hanno tenuto compagnia i più deboli senza mai lasciarli soli. Tutto questo - conclude Topputo – è stato possibile grazie ai tanti volontari che non si sono tirati indietro di fronte alle necessità, ma che hanno dato il loro prezioso contributo per tutti coloro che ne avevano bisogno. Speriamo che il 2021 possa farci nuovamente incontrare in presenza".