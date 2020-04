Autismo e consapevolezza: s'illumina palazzo Beltrani

"Oggi 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo e illumineremo di blu Palazzo Beltrani". C'e' emozione e soddisfazione nelle parole di Fabrizio Ferrante, delegato tranese di Autism Friendly, ricorda che quest'anno la giornata in questione purtroppo ricorre in un periodo di emergenza sanitaria ed economica e vuole ad ogni modo ringraziare il sindaco Bottaro che ha dato disponibilità per l'accensione della "luce blu" a testimonianza della vicinanza delle istituzioni ai ragazzi speciali.La luce blu e' simbolo di questo bel percorso cominciato anche nella nostra citta'. Autism Friendly rappresenta quel segnale di vicinanza e coinvolgimento da parte di un'intera comunita' nei confronti dei ragazzi speciali e meritevoli di sentirsi parte integrante di una citta', del consorzio sociale. E quella luce blu, mi piace pensarlo, accesa proprio in un luogo simbolo della cultura e del sapere tranesi, dimostra che l'inclusione parte dalla lotta all'ignoranza ed al pregiudizio. E' una luce blu che illumina tutti noi, le nostre menti, i nostri pensieri.