Auto scivola verso il porto, in bilico tra terra e acqua

Non si registrano feriti

Rocambolesco episodio questa sera sul porto di Trani fortunatamente senza gravi conseguenze: avrebbe infatti perso il controllo dell'auto il conducente di una Fiat Panda che transitava lungo la banchina, improvvisamente dirigendosi verso il mare e fermandosi pericolosamente in bilico senza finire in mare.L' auto infatti è rimasta in bilico tra la banchina e lo specchio d'acqua, davanti ad alcune imbarcazioni ormeggiate. Un episodio che ha del rocambolesco, a cui hanno assistito anche i numerosi passanti della domenica. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo alla rimozione del veicolo e agli accertamenti del caso.