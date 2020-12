Autocertificazione elettronica: 1330 le app già scaricate

Più di 1300 sono state in soli due giorni le App "Ticketo" scaricate sui cellulari dai cittadini tranesi che si sono voluti munire di autocertificazione on line: l'applicazione sviluppata da alcuni giovani tranesi d'intesa con l'Amministrazione Comunale, sviluppata anche per le esigenze del Comando della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio, permette a tutti i cittadini tranesi e a chi si reca a Trani di non compilare un'autocertificazione cartacea ma di farlo direttamente dall'app in totale sicurezza.Dal giorno della presentazione ufficiale ad oggi sono circa 1300 le registrazioni, ma bisogna anche dire che alcuni utenti che hanno inviato richieste di spiegazioni sulle modalità di registrazione, che è stata comunque progressivamente migliorata sulla scorta delle indicazioni pervenute durante la fase di test. La App è del tutto sicura sotto ogni punto di vista e i I dati immessi sono criptati e non visibili da nessuno, neanche dagli sviluppatori di Ticketo.Quando si viene sottoposti a verifica da parte delle autorità competenti, l'autocertificazione potrà essere acquisita tramite QR Code o codice numerico univoco. Il codice sarà attivo per 5 minuti, se non utilizzato scadrà e bisognerà rigenerarlo. Acquisita l'autocertificazione, l'autorità potrà verificarla all'istante ed inoltrarla all'indirizzo e-mail specificato nella Policy del trattamento dei dati personali.Preso atto dell'autocertificazione validata da firma dell'utente, il controllo sarà finito.