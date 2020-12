Autocertificazione on line con Ticketo: presentata la App tranese

Ticketo è un'applicazione sviluppata da alcuni giovani tranesi per unire in una "piazza virtuale" le attività commerciali della città. D'intesa con l'Amministrazione Comunale e in particolare col sindaco, Amedeo Bottaro, lo staff di Ticketo ha sviluppato gratuitamente, per le esigenze del Comando della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio, un prodotto che consente l'elaborazione dell'autocertificazione elettronica nel rispetto delle normative privacy vigenti.La funzione di autocertificazione elettronica permetterà a tutti i cittadini tranesi e a chi si reca a Trani di non compilare un'autocertificazione cartacea ma di farlo direttamente dall'app in totale sicurezza. Migliorata progressivamente sulla scorta delle indicazioni pervenute durante la fase di test, di facile produzione (basta compilarla una volta e poi si rigenera automaticamente, dando così la possibilità di modificare solo i campi necessari) la App è del tutto sicura sotto ogni punto di vista.I dati immessi sono criptati e non visibili da nessuno, neanche dagli sviluppatori di Ticketo. Una volta compilata l'autocertificazione, questa verrà convalidata tramite firma da apporre direttamente con l'uso del touchscreen del proprio smartphone. Quando si viene sottoposti a verifica da parte delle autorità competenti, l'autocertificazione potrà essere acquisita tramite QR Code o codice numerico univoco. Il codice sarà attivo per 5 minuti, se non utilizzato scadrà e bisognerà rigenerarlo. Acquisita l'autocertificazione, l'autorità potrà verificarla all'istante ed inoltrarla all'indirizzo e-mail specificato nella Policy del trattamento dei dati personali.Preso atto dell'autocertificazione validata da firma dell'utente, il controllo sarà finito. Non ci saranno contatti diretti fra l'autorità e il dichiarante, non ci saranno scambi di cancelleria e fogli di carta, evitando momenti che potrebbero favorire contatti diretti. Grazie alla nuova funzionalità di Ticketo, si va a contrastare lo spreco di carta, uno dei motivi principali che ha spinto il Comune di Trani a ricercare questa soluzione elettronica.L'app Ticketo è resa gratuita per tutto il Comune di Trani e i suoi cittadini. Il team, formato da Savio Palmieri, Davide Giuseppe Ciliento e Vincenzo Covelli, si è impegnato a curare ed a migliorare nel corso delle settimane la nuova funzione.