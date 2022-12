Autonomia regionale differenziata, tavola rotonda del Pd a Trani

Il Partito Democratico della BAT, nell'ambito delle iniziative di promozione del Congresso costituente del nuovo Partito Democratico, organizza per mercoledì 14 dicembre 2022, alle ore 18.30, presso l'Auditorium San Luigi a Trani (in piazza Lambert) una tavola rotonda sul tema Autonomia regionale differenziata: Il Progetto Calderoli e i rischi per l'unità e la solidarietà nazionale. Interverranno il Sen. Francesco Boccia, il Prof. Gianfranco Viesti (Professore ordinario di Economia Applicata presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari), l'Avv. Giovanna Bruno​ (Sindaco di Andria) e l'Avv. Amedeo Bottaro (Sindaco di Trani).