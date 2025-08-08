Amiu
Amiu
Attualità

Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla raccolta rifiuti a Ferragosto

Venerdì 15 agosto 2025 il Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri avrà orari diversi

Trani - venerdì 8 agosto 2025 10.55 Comunicato Stampa
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che venerdì 15 agosto 2025 il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8.00 alle 13.00 mentre resterà chiuso al pubblico per la fascia oraria pomeridiana. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00), scrivendo alla pagina Facebook e Instagram "AMIU Trani" o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it
  • Amiu Trani
Altri contenuti a tema
Disinfestazioni a Trani, aggiunti nuovi interventi per la prevenzione del West Nile Virus Disinfestazioni a Trani, aggiunti nuovi interventi per la prevenzione del West Nile Virus Azioni estese anche nelle aree periurbane
Amiu avvia gli interventi di disinfestazione aerea Vita di città Amiu avvia gli interventi di disinfestazione aerea Saranno eseguiti tra giugno e settembre. Il programma
Amiu, possibili disagi dei servizi venerdì 23 maggio Amiu, possibili disagi dei servizi venerdì 23 maggio Per un'assemblea sindacale dei lavoratori
Truffa ai sistemi informatici di un fornitore di Amiu, scatta la denuncia contro ignoti Enti locali Truffa ai sistemi informatici di un fornitore di Amiu, scatta la denuncia contro ignoti Obiettivo della municipalizzata è recuperare le somme indebitamente sottratte
Amiu Trani, approvato il bilancio 2024 con un utile dopo le imposte di circa 80mila euro Politica Amiu Trani, approvato il bilancio 2024 con un utile dopo le imposte di circa 80mila euro Il Sindaco Trani Bottaro e AU Ing. Nacci “Amiu spa torna a distribuire utili a quasi 10 anni di distanza”
Avviso AMIU, il 25 aprile il Centro di Raccolta di via Finanzieri sarà aperto solo di mattina Vita di città Avviso AMIU, il 25 aprile il Centro di Raccolta di via Finanzieri sarà aperto solo di mattina Questi gli orari: dalle 8.00 alle 13.00, mentre resterà chiuso al pubblico per la fascia oraria pomeridiana.
Processioni del Venerdì Santo, le disposizioni di Amiu sul conferimento dei rifiuti Vita di città Processioni del Venerdì Santo, le disposizioni di Amiu sul conferimento dei rifiuti La municipalizzata invita la cittadinanza alla massima collaborazione
Amiu, intitolate aree aziendali agli ingegneri Zecchillo e Giordano Enti locali Amiu, intitolate aree aziendali agli ingegneri Zecchillo e Giordano La cerimonia alla presenza dell'amministratore unico, vicesindaco, parenti e amici
Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma
8 agosto 2025 Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma
Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà
8 agosto 2025 Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani
8 agosto 2025 “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani
Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce
8 agosto 2025 Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce
Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
8 agosto 2025 Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin
8 agosto 2025 Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin
Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani
8 agosto 2025 Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani
29
La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni
7 agosto 2025 La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni
Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis
7 agosto 2025 Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis
Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra: cena stellata a Trani per il trapper dei record
7 agosto 2025 Sfera Ebbasta sceglie l’eccellenza di Casa Sgarra: cena stellata a Trani per il trapper dei record
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.