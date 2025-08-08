Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla raccolta rifiuti a Ferragosto

Venerdì 15 agosto 2025 il Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri avrà orari diversi

AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che venerdì 15 agosto 2025 il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8.00 alle 13.00 mentre resterà chiuso al pubblico per la fascia oraria pomeridiana. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00), scrivendo alla pagina Facebook e Instagram "AMIU Trani" o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it