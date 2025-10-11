Stadio Foto Credits "Asd Soccer Trani" [Social Profile]" />
Stadio "Niola Lapi" di Trani. Foto Credits "Asd Soccer Trani" [Social Profile]
Politica

Azione Trani:"Stadio, la farsa delle torri faro: 400 mila euro spesi per non giocare in notturna"

Raffaella Merra, dopo la denuncia della Soccer: "Lo avevamo detto. Gradinate vuote, settori inagibili e sperpero di denaro pubblico"

Trani - sabato 11 ottobre 2025 7.31 Comunicato Stampa
La recente, sacrosanta polemica sollevata dalla società calcistica Soccer Trani non fa che confermare quello che Azione denuncia da mesi: la gestione dello Stadio Comunale è una disfatta annunciata, un accumulo di sprechi e inefficienze che danneggia lo sport e umilia i tifosi.

La beffa più clamorosa riguarda le torri faro: dopo aver speso 400 mila euro e aver celebrato l'attivazione con tanto di cerimonia, si scopre che le partite in notturna non possono essere disputate. L'impianto, infatti, non è a norma perché illumina solo il terreno di gioco e non le aree circostanti, rendendo impossibile ottenere l'omologazione. Soldi pubblici gettati via per un servizio inutilizzabile.Ma il disastro non si ferma all'illuminazione. La gradinata, cuore del tifo, è agibile solo al 20% della sua capienza, potendo ospitare appena 200 persone a fronte di quasi tremila. Una mancanza di rispetto verso la passione dei tranesi. A questo si aggiunge un "settore ospiti" totalmente inagibile e pericolante e la cronica assenza di servizi igienici adeguati.

Denunciamo inoltre una gestione economica poco trasparente. Oltre ai 90.000 euro extra spesi nell'ultimo anno per interventi tampone, abbiamo appreso di una recente risemina del manto erboso, un'opera straordinaria di cui non troviamo traccia nell'Albo Pretorio. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi.Come Azione Trani, avevamo avvisato per tempo di questa gestione fallimentare. Ora i nodi vengono al pettine. Ci uniamo alle parole del Presidente della nostra squadra di calcio e invitiamo i tifosi a non demoralizzarsi, ma la pazienza di tutti ha un limite.

Questa Amministrazione deve rispondere di uno stadio non a norma, di uno sperpero di denaro pubblico e di un'umiliazione per tutto il movimento sportivo tranese. Non bastano più le pezze, serve un progetto serio che restituisca dignità al nostro stadio. Tutto questo serve ora e lo chiediamo con forza. Raffaella Merra, Segretaria di Azione Trani
  • Raffaella Merra
  • Azione
Altri contenuti a tema
Amianto a Trani, Azione: "Emergenza annunciata. Ora l'Amministrazione agisca per la salute pubblica" Amianto a Trani, Azione: "Emergenza annunciata. Ora l'Amministrazione agisca per la salute pubblica" Dopo la conferma di ARPA sulla presenza di amianto in via Papa Giovanni XXIII, il partito chiede un'azione forte e preventiva: "Si completi subito il censimento dei siti a rischio e si emettano le ordinanze di bonifica"
Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire Merra: "Il partito apprezza, bene la sinergia pubblico-privato per la riqualificazione, ma presenteremo osservazioni per migliorare il piano"
1 Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT La Segretaria Raffaella Merra: "Ora sono necessari un Garante per i diritti e una nuova rete di prevenzione per la città"
"Escalation criminalità a Trani", l'allarme di Azione "Escalation criminalità a Trani", l'allarme di Azione Dopo l'interdittiva a un lido, la segretaria Merra: "Il Sindaco si attivi con la Prefettura e parli alla città, che è sempre più preoccupata"
Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport" Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport" La segnalazione di una importante opportunità: "in arrivo finanziamenti fino a 10.000 euro per progetti sportivi dedicati a bambini e ragazzi"
Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti” Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti” Le proposte per rispondere all'emergenza: un "Patto Educativo di Comunità", uno "Sportello di Orientamento Permanente" e la "Scuola Aperta 2.0"
Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini" Villa Comunale di Trani, la ricetta di Azione: "Più sicurezza e inclusione per restituirla ai cittadini" Raffaella Merra: "Come far rivivere la nostra Villa Comunale e farla tornare un vero luogo di benessere per i cittadini".
Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole Grazie alle segnalazioni dei cittadini e all'interazione con il gruppo politico "Azione", il nuovo gestore ha disposto una prima regolamentazione degli accessi per gli animali
"Semi di legalità ", Debora Ciliento elogia i 10 anni di Libera Trani
11 ottobre 2025 "Semi di legalità", Debora Ciliento elogia i 10 anni di Libera Trani
Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
11 ottobre 2025 Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
Legambiente Trani lancia "Spritz4Change ": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia
11 ottobre 2025 Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia
Puglia Cake Festival, a Trani arrivano le "stelle " del cake design
10 ottobre 2025 Puglia Cake Festival, a Trani arrivano le "stelle" del cake design
Trani e Camogli, un ponte di bellezza sul mare, inaugurata la mostra "Un mondo che scompare "
10 ottobre 2025 Trani e Camogli, un ponte di bellezza sul mare, inaugurata la mostra "Un mondo che scompare"
Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD
10 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD
Fortitudo Trani, si riparte con rinnovato entusiasmo: in serata l’esordio in Divisione Regionale 1
10 ottobre 2025 Fortitudo Trani, si riparte con rinnovato entusiasmo: in serata l’esordio in Divisione Regionale 1
Strada dissestata tra via Barletta e via Papa Giovanni, proteste dei cittadini per buche e avvallamenti
10 ottobre 2025 Strada dissestata tra via Barletta e via Papa Giovanni, proteste dei cittadini per buche e avvallamenti
Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
10 ottobre 2025 Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
10 ottobre 2025 Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.