Bagno di fedeli sul porto di Trani per accogliere il "Crocifisso di Colonna" (FOTO E VIDEO)

Tantissimi i fedeli accorsi sul porto di Trani per il tradizionale appuntamento con il Crocifisso di Colonna, dopo due anni di assenza a causa della pandemia. La festa si è così potuta svolgere come previsto da programma: prima l'imbarco dal lido Anmi; da lì il trasporto via mare sul motopesca Mariachiaria Daiana fino al Molo Santa Lucia dove è stato accolto dalle musiche della banda, da fuochi pirotecnici e fedeli in festa.E' seguita la processione a cui ha preso parte Monsignor D'Ascenzo, le autorità civili e militari, la confraternita di San Nicola, l'associazione femminile "Santissimo Crocifisso", l'ordine secolare dei Servi di Maria, la confraternita San Magno e il clero. Ed è proprio nella parrocchia di San Magno che il Crocifisso verrà custodito fino al 12 maggio dove ci saranno momenti di preghiera e riflessione.Trani ha potuto così ripercorrere il miracolo del crocifisso ligneo, ieri come oggi così come avviene oramai da ben sei secoli.