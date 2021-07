BaldasSound Orchestra in concerto nella villa comunale

Lunedì 12 Luglio 2021 alle ore 20.00, all'interno della Villa Comunale di Trani, le studentesse e gli studenti della "BaldasSound Orchestra" (l'orchestra musicale stabile della Scuola "Gen. E. Baldassarre" di Trani), torneranno ufficialmente a calcare nuovamente un palcoscenico pubblico in una manifestazione organizzata dal Comune di Trani, Assessorato alle Culture e Festival del Tango 2021, in occasione della celebrazione del Centenario della nascita del compositore e maestro di Bandoneon argentino Astor Piazzolla, il cui nome è fortemente legato alla città di Trani per discendenza tranese per parte di nonni paterni.Sarà una vera e propria occasione, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico della S.S.S. 1° grado "Gen. E. Baldassarre", dott. Marco Galiano, in cui si cercherà di restituire tutto ciò che di bello è stato sottratto ai nostri ragazzi a causa del buio periodo di lockdown e chiusure generalizzate.Le musiciste e i musicisti della "BaldasSound Orchestra", alternati in vari momenti tra raffinate esibizioni solistiche e coinvolgenti esecuzioni orchestrali, diretti dal prof. Alessandro Giusto (autore degli arrangiamenti e di alcune musiche inedite della serata) e preparati dalle docenti di musica prof.ssa Emilia Baldassarre e prof.ssa Giulia Marzano, si cimenteranno sulle note dei più significativi brani della produzione artistica di Astor Piazzolla, e non solo!La manifestazione di lunedì 12 Luglio 2021 rappresenterà anche il punto culminante di un intenso percorso di preparazione e di studio articolato nelle varie fasi esplicative del progetto PON modulo "BaldasSound Orchestra: alla scoperta di Astor!" messo in campo, tra gli altri, dall'Istituto tranese di P.zza Dante nell'ambito nel Piano Scuola Estate 2021.Ingresso gratuito al concerto ma con prenotazione obbligatoria per limitati posti a sedere al seguente link Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sul canale Youtube della scuola Baldassarre al seguente link