Battiti Live a Trani, oltre 30 artisti per il gran finale

Dopo il grande successo delle prime quattro puntate, da Bari e da Gallipoli, ci si prepara al gran finale del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma domenica 10 luglio a Trani, nella bellissima piazza Quercia, affacciata sul porto della perla dell'Adriatico, con lo sfondo della Cattedrale sul mare.A Trani ci saranno: Achille Lauro, Elodie, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Ana Mena, Boomdabash, Annalisa, Noemi, Luigi Strangis, Lda, Aka 7Even, Darin, Francesco Renga, Le Vibrazioni, Loredana Bertè, Samuel, Franco 126, Gabry Ponte, Hanssel Delgado, Berna, Dolcenera, Emis Killa, Cedraux, Rettore, Tancredi, Deddy, Caffelatte, Aiello, Myss Keta, Jasmine Carrisi, Giacomo Urtis. On the road: Fedez, Tananai e Mara Sattei da Otranto e Matteo Romano da Lucera.Un grande cast per l'ultima puntata dello show condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Regia televisiva firmata da Luigi Antonini, corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani e di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli dell'ultima edizione di Amici.Il Radio Norba Cornetto Battiti Live, in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21 circa, è un evento in partnership con Puglia Promozione e con importantissimi brand internazionali: Cornetto Algida è title sponsor dello show per il secondo anno consecutivo, Tim è il main sponsor; gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova ed ancora Chupa Chups e la startup Spiagge.it, che sta innovando il settore dei servizi balneari. Infine accompagneranno la ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live top brand espressione del territorio quali Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila, Nuovarredo e Deliziosa. Hair Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique.L'ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l'evento anche attraverso i social di Ra