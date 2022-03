Bel calcio e grande cinema a Trani: ieri Aurelio de Laurentiis in città

Il presidente del Napoli Calcio e storico produttore cinematografico in un noto ristorante

Dopo Zeman un altro nome illustre del calcio italiano, ma prima ancora del grande cinema, ha visitato la nostra città e gustato le eccellenze gastronomiche di uno dei locali più conosciuti.Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli calcio e fondatore insieme al padre della prestigiosa casa cinematografica, ha pranzato nel nodo ristorante Le lampare Al fortino dove, sorridente in uno scatto con il proprietario, ha voluto salutare sorridente gli abitanti della città, anche se, come era successo per Zeman domenica scorsa, ingrigita da una pioggia incessante.