Benvenuti a Trani, la guida illustrata per bambini di Enzo Covelli ed Elisa Mantoni

Il volume Benvenuti a Trani è una guida alla città dedicata a bambini e ragazzi nata dalle illustrazioni di Elisa Mantoni, i testi di Enzo Covelli e curata da PxC Edizioni.Si presenta come un percorso interamente illustrato e una narrazione composta da fumetti e box di approfondimento. Propone un approccio attivo alla visita e contiene pagine in cui sono suggerite delle attività creative, con spazi da disegnare, 3 fogli autoadesivi per completare apposite sezioni.Trani è raccontata attraverso i luoghi della città che evocano storie di grandi personaggi, di santi, di pirati, di studiosi del diritto e di nonni custodi della biodiversità.Le tradizioni sono un altro ingrediente di questo viaggio con i diversi riferimenti alle feste, alle manifestazioni, ai culti e non manca una gustosa sezione dedicata alle prelibatezze e alla cultura gastronomica e dove si fa il tifo per i prodotti a chilometro-zero.Grande attenzione anche verso gli Statuti Marittimi e lillustre cultura giuridica della città. I musei cittadini, la biblioteca e gli spazi pubblici completano il percorso con lintento di stimolare nei piccoli abitanti della città il senso civico di appartenenza a una comunità che ha fatto dellaccoglienza e dello scambio un pilastro della sua storia. Il volume offre anche una bibliografia essenziale per chi volesse approfondire la storia cittadina. Nella creazione di questo volume sono state consultate anche fonti viventi, esperti, studiosi e professionisti che hanno incoraggiato il lavoro di ricerca anche attraverso consigli e suggerimenti.La collaborazione da cui è nato Benvenuti a Trani si propone come modello replicabile per la promozione del patrimonio locale attraverso un prodotto di qualità e di grande valore, da attivare con progetti specifici per la realizzazione di guide ed animazioni di altre località o aree territoriali. Il volume può essere adottato per i suoi contenuti e il suo approccio da Scuole pubbliche e private e da società che si occupano di servizi per bambini e ragazzi accompagnato dalle attività di animazione che gli stessi autori conducono per le diverse fasce detà.GLI AUTORILillustratrice, Elisa Mantoni da Senigallia dopo studi darte tra Roma e Parigi si trasferisce a Trani, ha illustrato volumi di pregio per diverse case editrici italiane. Il narratore, Enzo Covelli tranese doc con esperienza di burattinaio ha animato per lItalia attività per bambini e ragazzi. Entrambi hanno aperto a Trani, dove vivono, nel 2007 la libreria per ragazzi Miranfù che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per lintero territorio. Le loro numerose iniziative culturali e artistiche hanno meritato prestigiosi premi, tra cui spiccano il Premio Andersen Gianna e Roberto Denti come miglior libreria italiana dellanno (2018) e il premio nazionale Il Maggio dei libri nel 2013 e nel 2014. La città di Trani ha conferito loro la Civica Benemerenza Ordinamenta Maris. Dal 2013 curano Dialokids, la sezione per linfanzia de I Dialoghi di Trani.LA CASA EDITRICEPxC Edizioni ha sede a Ceglie Messapica ed è attiva dal 2005. I libri rappresentano una parte della sua attività che include progetti editoriali e di design per Musei e nelle più importanti aree archeologiche in Italia, mappe tematiche e comunicazione web. Fornisce servizi e prodotti frutto di ricerca e progettazione esclusiva ad Enti pubblici, Università, gestori di Beni culturali e ambientali.