Bianchi, ma impressionano comunque: trasporto di carri armati transita per Trani

Ma notizie non ve ne sono, al momento, per cui l'ipotesi è che si tratti della ripresa di mezzi Onu di ritorno o verso il Libano.



La guerra fa paura e dà dolore profondo a vederla in televisione: ma ovviamente l'ansia di un precipitare degli eventi sta accompagnando queste tragiche settimane.

Non ci fosse una guerra così drammatica in corso che coinvolge in modi diversi l'intera Europa - i profughi stanno arrivando anche qui da noi - probabilmente una scena del genere ci avrebbe soltanto incuriosito.Invece la guerra c'è, e fa paura, con questo video diventato virale a Trani nella giornata di ieri come in occasione del passaggio di carri armati di qualche giorno fa.