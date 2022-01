Il Sindaco Amedeo Bottaro ha deciso di azzerare l'esecutivo da lui stesso nominato dopo la sua elezione nel settembre 2020. A distanza di poco più di anno Bottaro ha ritenuto la sua "giunta delle competenze" inadeguata per perseguire i suoi fini politici, apparentemente senza alcuna motivazione plausibile, e ha deciso di azzerarla, ammettendo di aver fatto scelte "non oculate".La verità pare però risiedere altrove: sembra che alcuni interventi in Consiglio Comunale da parte di consiglieri di maggioranza abbiano irritato, e non poco, il primo cittadino. E pensare che Bottaro sbandierava ai quattro venti che la sua amministrazione era una roccaforte, e che i consiglieri della sua maggioranza si comportavano da bravi soldatini ubbidienti ai comandi nei Consigli Comunali: tutti pronti ad alzare la manina al comando nel timore di essere "bacchettati", e con i consiglieri di minoranza (che dovrebbero far opposizione) ridotti al "mutismo e rassegnazione".Quindi l'impressione è che qualche consigliere "malpancista", non riuscendo ad ottenere dal Sindaco la "caramellina promessa", abbia iniziato a gettare sassolini per inceppare questo potente ingranaggio.Sarebbe stato bello ascoltare motivazioni di carattere politico, denunciando lo stato di abbandono in cui versa Trani (un tempo famosa come "perla del Sud"), i tanti problemi dei cittadini e l'inazione di un'amministrazione che assiste distratta al degrado del territorio. E invece le uniche voci di protesta politica arrivano da ex consiglieri comunali.Il Sindaco ha dunque chiamato a rapporto la forze politiche che lo sostengono, agitando lo spauracchio dell'ingresso in maggioranza di consiglieri di opposizione pronti a riempire il vuoto lasciato da potenziali ribelli. E' un po' come assistere al film "Il gattopardo", capolavoro del regista Luchino Visconti ispirato dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: bisogna che tutto cambi, se vogliamo che tutto rimanga com'è.E mentre tutti aspettiamo con ansia che nostro Sindaco decida "cosa fare da grande", la città precipita sempre più in basso, e noi, assistendo allo strapotere politico che subiamo da parte di Bari e dei paesi limitrofi, parafrasiamo il sommo poeta Dante: Ahi serva Trani, di dolore ostello…