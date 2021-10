Bivacchi e inciviltà in piazza della Repubblica: aiuole piene di rifiuti ogni giorno

Dovrebbe essere il salotto della città e invece è sempre più inospitale.Ai rifiuti in bella vista che ogni giorno si accumulano nelle aiuole ovviamente numerosissimi nelle prime ore del mattino si unisce un cattivo odore diffuso.Nella piazza si fermerebbero alcuni senzatetto che ovviamente vi esplicano anche le proprie funzioni corporali ma a queste situazioni tragiche non bisogna nascondere che queste azioni provengano anche da giovani che transitano o sostano nella piazza.Telecamere anche per tenere sotto controllo la pulizia della città e non solo l'azione di vandali che distrugge e danneggia?Probabilmente sì, ma sarebbe sicuramente la presa d'atto di un ennesimo fallimento di senso civico nella nostra cittadina.