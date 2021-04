Boccadoro, piantumate 67 piante di varie specie

La piantumazione 2020-2021 a cura di Legambiente Trani è ricominciata. «Abbiamo messo a dimora 67 piante di varie specie . Anche grazie a Pierfrancesco e i suoi genitori che hanno voluto donarci 7 meravigliose tamerici ed unirsi alla nostra mission: proteggere e rivalorizzare la vasca di Boccadoro, che sta diventando sempre più un luogo di quiete per noi cittadini e di contatto con la natura, habitat ideale e luogo di sosta per diverse specie di uccelli acquatici e non solo, stanziali e migratori.Stiamo parlando di un luogo collegato alla Zona Umida di Ariscianne che assieme possono esser tecnicamente definite un "corridoio ecologico", ovvero, un'area contraddistinta dall'intersezione di più habitat, che riesce a connettere tra loro popolazioni vegetali e animali che altrimenti risulterebbero separate da barriere conseguenti all'attività umana (es: strade, case, capannoni industriali ecc…), permettendo uno scambio di individui che può prevenire gli effetti negativi della ridotta diversità genetica cui si va' incontro se le popolazioni restano isolate.Inoltre di qui passa la variante litoranea della Via Francigena del Sud, che nei seguenti anni sarà sempre più percorsa da viaggiatori a piedi e in bici. La strada è quella della sostenibilità, unisciti a noi. Camminiamo insieme».