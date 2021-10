Boccadoro, piantumati nuovi alberi da Legambiente in onore di Guido Melega

La scorsa settimana è stata ricchissima di attività per l'associazione Legambiente Trani. Giovedì, nell'ambito del progetto "Io faccio la Differenza" abbiamo effettuato un clean-up in zona PozzoPiano e Colonna con gli educatori e i ragazzi del Centro CSRTM Iris Consorzio Metropolis. Sabato si è svolta la XXI Assemblea Nazionale dei circoli di Legambiente Onlus a Roma per parlare di transizione ecologica, progetti che partono dal basso, rinnovabili e tanto altro insieme ad altre 350 persone provenienti da tutto il territorio nazionale.Ieri abbiamo partecipato con 3Place all'evento di Adriatic Heroes, promosso da 2hands Organization, per contribuire all'obiettivo di raccogliere 30.000 Kg di rifiuti nel solo anno 2021. Abbiamo partecipato raccogliendo oltre 200 kg di rifiuti sulla costa nord (compreso un ombrellone ) ma anche piantumando 10 nuovi alberi (5 tamerici e 5 querce) nell'area della Vasca di Boccadoro, gestita da Associazione Delfino Blu, con la presenza di oltre 50 persone. Tra questi, alcuni alberi sono stati piantati in onore di Guido Melega, fantastico papà di una nostra volontaria e per festeggiare il compleanno di Erminia Di Lenardo.Le attività non sono finite: venerdì 29 è possibile partecipare a un Aperitivo Corsaro molto particolare: una gara tra poeti.