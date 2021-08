Bonifica del Giardino di Villa Telesio: l'Amiu ha provveduto al servizio di carico e recupero dei rifiuti biodegradabili

E' costato poco più di 1000 euro il servizio, affidato all'Amiu, per "carico, trasporto ed avvio di recupero di rifiuti biodegradabili rivenienti dal Giardino di Villa Telesio": lo si legge in una determina dirigenziale dell'Area Urbanistica, nella quale è anche descritta la situazione di quell'area e la decisione di bonifica.Come si ricorderà, con una determinazione dirigenziale del dicembre 2017, infatti si era "proceduto all'accettazione gratuita dell'area Villa Telesio" per una serie di particelle un totale di mq. 17686: "Tale struttura è stata oggetto di un intervento manutentivo straordinario, per la presenza di diffuso degrado di erbe e arbusti infestanti, essendo la stessa luogo di aggregazione dei cittadini residenti della zona sud della città" Ma a seguito di quell'intervento e del materiale raccolto si è consultato Amiu Trani secondo i termini di legge per un preventivo relativo alle operazioni di carico, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti accumulati e presenti nel giardino della "Villa Telesio", ricevendo la proposta di €. 1.001,74 omnicomprensivo.E così "valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione al suddetto affidamento in tempi brevi per garantire soprattutto l'igiene pubblica, il decoro urbano ed il rispetto delle norme vigenti in materia salute pubblica", l'Amiu ha provveduto alla realizzazione del servizio,tenuto conto "che la società in house Amiu spa Trani è affidataria del servizio di igiene urbana nel Comune di Trani così come da contratto di servizio del 23/02/2018 e che dispone dei beni e delle maestranze idonee per l'intervento".