Bottiglie e sporcizia: l'ennesimo scempio del sabato sera in via Benedetto Croce

Succede ancora una volta e sempre in via Benedetto Croce, in area La Pietra. Rifiuti, bottiglie e bicchieri abbandonati sotto i portici: è quel che resta dell'ennesima festicciola a cielo aperto, senza che poi i partecipanti si siano premurati di ripulire l'area. Tra i rifiuti, oltre le decine di bottiglie di birra, anche una bottiglia di liquore completamente svuotata, segnale di uno scellerato consumo di alcol tra i giovanissimi.Gli abitanti del quartiere sono sempre più preoccupati per l'atteggiamento di sfida e spesso provocatorio delle bande di ragazzini che portano sporcizia, baccano e disordine in quel quartiere dove sorgeva uno storico opificio e che da pochi anni era stato riqualificato dopo decenni di degrado e abbandono con i tre complessi residenziali, un grande supermercato, una serie di uffici e ora anche diverse attività commerciali.Già, perchè quando qualcuno dei residenti si è spinto a intervenire per fermare questa movida balorda e scellerata, la risposta è stata di controminacce e una aggressività che adesso spaventa sempre di più. Una questione di sicurezza - rimarcano i residenti - che riguarda anche il rientro a casa serale per giovanissimi e donne. Ma il pericolo in realtà, avendo a che fare con chi è sotto effetti di alcool o droghe e magari cerca la rissa, è davvero per chiunque. L'intervento delle forze dell'ordine in seguito alle segnalazioni serve a poco o nulla, visto che poco dopo scaltri e impudenti questi giovinastri sono di nuovo su quest'area evidentemente ormai un posto in cui si sentono comunque impuniti: un'area che è comunque un po' nascosta, defilata rispetto alle strade dai controlli da parte delle forze dell'ordine.I residenti richiedono dunque un sistema di controlli, magari una ronda notturna insieme a un sistema potenziato di videocamere soprattutto nel fine settimana per tentare di arginare questo fenomeno sempre più insostenibile.