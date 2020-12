Buoni spesa, completata l'istruttoria delle domande. Gli esiti

E' stata completata nella giornata di martedì 29 dicembre l'istruttoria delle 934 domande restanti presentate dai cittadini per ricevere i buoni spesa. Attraverso la modalità telematica, erano pervenute al Comune di Trani 1784 richieste, 850 riscontrate lo scorso 21 dicembre.A conclusione dell'esame delle domande, quelle ammesse sono state complessivamente 467 (290 si sono aggiunte alle precedenti 177). L'importo totale erogato ammonta a 137.292 euro (la somma di 86.814 euro si somma alla precedente di 50.477,70).Anche in questa seconda fase di valutazione si evidenzia un elevatissimo numero di pratiche con carenza di informazioni richieste, la qual cosa ha inciso nella mancata ammissibilità delle domande stesse. "Per quanto riguarda le istanze non accolte – spiega l'assessore ai servizi sociali, Eugenio Benedetto Martello – gli Uffici preposti, a partire dai prossimi giorni, procederanno nell'avviare un supplemento istruttorio, al fine di ovviare ad eventuali errori di presentazione e consentire agli eventuali aventi diritto di fruire della misura se ammissibile. Inoltre, considerato che vi è un residuo di 292.702 euro sempre da utilizzare per aiuti alimentari, l'assessorato competente si farà promotore di una proposta per un nuovo avviso da sottoporre all'approvazione della Giunta, al fine di allargare la platea dei beneficiari".I 290 nuovi beneficiari dei buoni spesa riceveranno, già nelle prossime ore, sul numero di telefono indicato nella domanda, un messaggio di conferma del positivo accoglimento della pratica che consentirà, unitamente alla tessera sanitaria, l'utilizzo dei buoni spesa presso gli esercizi convenzionati (elenco al seguente link ). Lo stesso elenco è pubblicato in allegato al seguente contenuto.E' possibile consultare l'esito della procedura al seguente link