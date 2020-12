Buoni spesa, via alla presentazione telematica delle domande

A partire dalle ore 17 di venerdì 4 dicembre e fino alle ore 12 di venerdì 18 dicembre è possibile presentare domanda per i buoni spesa. Il modello è disponibile su piattaforma dedicata al seguente link . Tutte le domande inviate prima delle ore 17 sono da ritenersi rigettate in quanto la piattaforma era ancora oggetto di test tecnici.Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Altre modalità, non previste dal disciplinare comporteranno l'esclusione dal beneficio. L'ammissione comporta l'erogazione dei buoni spesa in formato digitale con assegnazione al codice fiscale del beneficiario individuato dall'Ente. In seguito, verrà assegnato un PIN abbinato alla Tessera Sanitaria, che costituisce lo strumento di identificazione per l'utilizzo dei buoni spesa presso gli esercizi convenzionati.I cittadini avranno a disposizione i numeri di telefono del Servizio Sociale Professionale del Comune di Trani a cui potersi rivolgere esclusivamente per informazioni. I numeri, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, sono i seguenti: 0883.581116; 0883.581115; 0883.581117; 0883.581121; 0883.581119; 0883.581118. Non sarà possibile richiedere telefonicamente la compilazione della domanda, non saranno distribuiti modelli cartacei e non sarà consentita la consegna di cartaceo al protocollo del Comune. Tutta la procedura avverrà telematicamente.Sempre dalle 17 di venerdì 4 e fino alle ore 12 di martedì 15 dicembre gli esercizi commerciali che svolgono sul territorio comunale la vendita di generi alimentari e di prima necessità per l'igiene della persona e dell'ambiente, potranno manifestare il proprio interesse ad essere iscritti nel costituendo elenco candidandosi sulla apposita piattaforma raggiungibile al seguente link . Non saranno accettate candidature pervenute in modalità differente da quella telematica. Informazioni potranno essere richieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 al numero di telefono 0883.581323.