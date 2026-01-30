Solidarietà
Burocrazia e spesa, un aiuto per gli anziani: ecco i nuovi sportelli di Trani e Bisceglie.
Operativi da lunedì i servizi del progetto "Passo Passo" gestiti da Epass e Oasi2
Trani - venerdì 30 gennaio 2026 20.55
Sono stati presentati questa mattina a Bisceglie i due nuovi servizi dedicati alle persone over 65 attivati nelle città di Trani e Bisceglie: lo sportello di orientamento, assistenza e consulenza e il servizio di portierato sociale. Le attività prenderanno il via da lunedì 2 febbraio 2026 nell'ambito del progetto Passo Passo dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, in co-progettazione con Epass OdV e Comunità Oasi2 San Francesco.
Nel corso della presentazione, hanno partecipato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, le Assessori ai Servizi Sociali di Trani e Bisceglie, Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, il dott. Attilio Piccarreta per l'Ufficio di Piano e i referenti di progetto Epass e Oasi2.
I nuovi sportelli offriranno supporto per pratiche burocratiche, assistenza fiscale, accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, orientamento ai servizi sanitari e sociali e informazioni su bonus e agevolazioni per gli over 65.
«Ci siamo impegnati a non lasciare indietro nessuno e oggi dedichiamo un'attenzione particolare alle persone più adulte delle nostre comunità», ha dichiarato l'assessora alle Politiche Sociali di Bisceglie, Roberta Rigante. «Con il progetto Passo Passo scommettiamo anche sul portierato sociale, per offrire un aiuto concreto nel disbrigo delle incombenze quotidiane, soprattutto a chi non può contare su una rete familiare di supporto».
Anche l'assessora alle Politiche Sociali di Trani, Alessandra Rondinone, ha sottolineato il valore dell'iniziativa: «Un nuovo tassello si aggiunge ai servizi per gli over 65. Vogliamo facilitare la vita quotidiana delle persone più fragili, attraverso un supporto costante che permetta di superare le difficoltà e rafforzare il senso di comunità».
Accanto agli sportelli, è stato presentato anche il portierato sociale, un servizio di prossimità pensato per facilitare la vita quotidiana delle persone anziane attraverso il supporto nelle piccole commissioni e nella gestione delle incombenze, favorendo autonomia e inclusione, in particolare per chi vive in condizioni di maggiore fragilità.
I servizi saranno attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, a Trani in Corso A. De Gasperi 25/D e a Bisceglie in Piazza C.A. Dalla Chiesa 12. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 1393947 o scrivere a passopasso.tranibisceglie@gmail.com.
tl@
