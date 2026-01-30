Roberta Rigante e Alessandra Rondinone
Roberta Rigante e Alessandra Rondinone
Solidarietà

Burocrazia e spesa, un aiuto per gli anziani: ecco i nuovi sportelli di Trani e Bisceglie.

Operativi da lunedì i servizi del progetto "Passo Passo" gestiti da Epass e Oasi2

Trani - venerdì 30 gennaio 2026 20.55
Sono stati presentati questa mattina a Bisceglie i due nuovi servizi dedicati alle persone over 65 attivati nelle città di Trani e Bisceglie: lo sportello di orientamento, assistenza e consulenza e il servizio di portierato sociale. Le attività prenderanno il via da lunedì 2 febbraio 2026 nell'ambito del progetto Passo Passo dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, in co-progettazione con Epass OdV e Comunità Oasi2 San Francesco.

Nel corso della presentazione, hanno partecipato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, le Assessori ai Servizi Sociali di Trani e Bisceglie, Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, il dott. Attilio Piccarreta per l'Ufficio di Piano e i referenti di progetto Epass e Oasi2.

I nuovi sportelli offriranno supporto per pratiche burocratiche, assistenza fiscale, accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, orientamento ai servizi sanitari e sociali e informazioni su bonus e agevolazioni per gli over 65.

«Ci siamo impegnati a non lasciare indietro nessuno e oggi dedichiamo un'attenzione particolare alle persone più adulte delle nostre comunità», ha dichiarato l'assessora alle Politiche Sociali di Bisceglie, Roberta Rigante. «Con il progetto Passo Passo scommettiamo anche sul portierato sociale, per offrire un aiuto concreto nel disbrigo delle incombenze quotidiane, soprattutto a chi non può contare su una rete familiare di supporto».

Anche l'assessora alle Politiche Sociali di Trani, Alessandra Rondinone, ha sottolineato il valore dell'iniziativa: «Un nuovo tassello si aggiunge ai servizi per gli over 65. Vogliamo facilitare la vita quotidiana delle persone più fragili, attraverso un supporto costante che permetta di superare le difficoltà e rafforzare il senso di comunità».

Accanto agli sportelli, è stato presentato anche il portierato sociale, un servizio di prossimità pensato per facilitare la vita quotidiana delle persone anziane attraverso il supporto nelle piccole commissioni e nella gestione delle incombenze, favorendo autonomia e inclusione, in particolare per chi vive in condizioni di maggiore fragilità.

I servizi saranno attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, a Trani in Corso A. De Gasperi 25/D e a Bisceglie in Piazza C.A. Dalla Chiesa 12. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 1393947 o scrivere a passopasso.tranibisceglie@gmail.com.
tl@
WhatsApp Image atWhatsApp Image atWhatsApp Image atWhatsApp Image at
  • comuneditrani
Altri contenuti a tema
Taser10 per gli agenti della Polizia Locale, in attesa dell’autorizzazione della Prefettura Politica Taser10 per gli agenti della Polizia Locale, in attesa dell’autorizzazione della Prefettura Loconte (Solo con Trani futura): “Nuovi agenti e nuove dotazioni per la sicurezza della città”
Frecce Tricolori: città in fermento per l’arrivo della pattuglia acrobatica Eventi e cultura Frecce Tricolori: città in fermento per l’arrivo della pattuglia acrobatica Bottaro: “Unico evento nel sud d’Italia, grande vetrina su una Trani”
Primo maggio: incontro nel cuore di Trani Politica Primo maggio: incontro nel cuore di Trani Bucci (Cgil): “Presidente Meloni si rassegni, le più grandi conquiste le hanno fatte le piazze”
Questione verde pubblico e abbattimenti: “È fondamentale aprire un dialogo con l’amministrazione” Attualità Questione verde pubblico e abbattimenti: “È fondamentale aprire un dialogo con l’amministrazione” Tornano a manifestare le associazioni locali
Piazza Gradenigo: cosa è cambiato? Vita di città Piazza Gradenigo: cosa è cambiato? Storia di uno stallo persistente
Nuova caduta di calcinacci da un palazzo del centro di Trani Cronaca Nuova caduta di calcinacci da un palazzo del centro di Trani Limitata l'area tra corso Vittorio Emanuele e via Palagano
Tiktoker fa scherzi su passanti, anziani e persone con disabilità Attualità Tiktoker fa scherzi su passanti, anziani e persone con disabilità Il triste video girato tra le vie di Trani
Lampara: un emblema (ancora) in rovina Attualità Lampara: un emblema (ancora) in rovina Le immagini dell’attuale degrado e i commenti delle opposizioni
Trani-Noicattaro, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Mercato senza operazioni? Orgoglioso»
30 gennaio 2026 Trani-Noicattaro, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Mercato senza operazioni? Orgoglioso»
Veleno social su prossime Amministrative: Mercorio denuncia insulti e profili fake: "Le tracce portano a un candidato rivale "
30 gennaio 2026 Veleno social su prossime Amministrative: Mercorio denuncia insulti e profili fake: "Le tracce portano a un candidato rivale"
Maturità 2026, ecco le discipline della seconda prova
30 gennaio 2026 Maturità 2026, ecco le discipline della seconda prova
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai " di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
30 gennaio 2026 Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
Tassa di Soggiorno a Trani, Assoturismo non ci sta: "Le nostre proposte ignorate "
30 gennaio 2026 Tassa di Soggiorno a Trani, Assoturismo non ci sta: "Le nostre proposte ignorate"
Dal podio della "Baldassarre " ai banchi del "Vecchi ": quando lo sport diventa un ponte per il futuro
30 gennaio 2026 Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro
Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti
30 gennaio 2026 Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti
Trani punta alla Bandiera Blu 2025: la Giunta approva il "Piano d'Azione per la Sostenibilità "
30 gennaio 2026 Trani punta alla Bandiera Blu 2025: la Giunta approva il "Piano d'Azione per la Sostenibilità"
Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo ": sportelli e portierato sociale per gli over 65
30 gennaio 2026 Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo": sportelli e portierato sociale per gli over 65
"Coworking per mamme lavoratrici: si può fare! ". sabato il convegno con Angela Mercorio
30 gennaio 2026 "Coworking per mamme lavoratrici: si può fare!". sabato il convegno con Angela Mercorio
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.