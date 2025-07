Caffè Corsaro celebra quattro anni di inclusione e festa

Il Caffè Corsaro di Trani si prepara a festeggiare il suo quarto anniversario con una serata speciale all'insegna dell'inclusione lavorativa, della buona musica e dello street food. Venerdì 18 luglio, a partire dalle ore 20:30, lo spazio simbolo di accoglienza e riscatto sociale aprirà le porte a tutti per celebrare un importante traguardo.Il progetto Caffè Corsaro, sostenuto da realtà come Campo dei Miracoli, Questa Città, Legambiente, Scuola Corsara e molte altre associazioni del territorio, continua a offrire opportunità di inserimento lavorativo a ragazzi e ragazze in condizioni di fragilità, con un impegno concreto e costante.Ad animare la serata sarà il gruppo musicale "Variante Indio", con un'esibizione live che promette di scaldare l'atmosfera. Non mancheranno le bontà culinarie della Pizzeria-Braceria AlteMura, che preparerà le sue specialità sul momento, creando un perfetto abbinamento con la birra artigianale disponibile.Saranno presenti anche gli Angeli del Soccorso, a testimonianza della crescente rete di collaborazioni intorno ai progetti sociali promossi dal Caffè Corsaro. Ingresso libero.