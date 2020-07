Caldo, il Comune di Trani adotta un piano d'emergenza

Il nuovo servizio del Pis dell'Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie, tra gli interventi in favore delle fasce più fragili della popolazione, prevede per questa stagione il piano emergenza caldo.Da oggi al 31 agosto sono attivate le seguenti azioni: mappatura degli anziani, di persone sole e nuclei a rischio, sorveglianza attiva attraverso il monitoraggio telefonico e/o domiciliare, su segnalazione dei servizi sociali dell'Ambito, mappatura delle persone senza fissa dimora, attività di supporto materiale e di monitoraggio in favore delle persone senza fissa dimora, la distribuzione di kit refrigeratori/ventilatori nelle abitazioni segnalate dal servizio sociale professionale, in presenza di particolari situazioni di fragilità, contatti servizio di pronto intervento sociale.Numero di reperibilità h24: 389.8759367, pistranibisceglie@libero.it. Front office Trani: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, Via Di Vittorio n. 60.